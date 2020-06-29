مندوب روسيا بمجلس الأمن: يجب الحفاظ على اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة

قال مندوب روسيا بمجلس الأمن، إن الاجتماعات والتفاوض بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة يجب أن تكون مثمرة، فالمجتمع الدولي يّدعم العملية التفاوضية والجهود التي عقدت سواء في الخرطوم أو القاهرة أو اديس أبابا حول السد الأثيوبي وكل الموضوعات المتعلقة به، مؤكدًا ضرورة العمل على بث روح التعاون بين دول حوض النيل من أجل تحقيق المهام الاقتصادية ودعم عملية التنمية الاقتصادية في الدول الثلاثة.

وأضاف خلال الجلسة المنعقدة في مجلس الأمن حول سد النهضة الأثيوبي، أنه يجب دعم المفاوضات من أجل دعم الاستقرار في المنطقة وإيجاد حلول مقبولة للأطراف الثلاثية، ويجب أن نعول على الإنجازات الكبيرة التي توصلت لها المفاوضات حول السد، ويجب الحفاظ على اتفاق المبادئ من أجل حل هذه الخلافات، والتأكد من سلامة السد أيضًا، والاتفاق حول عملية ملء السد، وأن تكون هناك استشارات إيجابية وبناءة.

وشدد على ضرورة وجود بذل جهود خارجية عادلة كما بذلت ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن روسيا ترحب بالاجتماع الذي عقد تحت رعاية الاتحاد الافريقي، والذي عقد في يونيو، بمشاركة وزراء خارجية مصر والسودان وأثيوبيا، والذي خلق نوعا من الوعود والتفاؤل حول تحقيق هذه المهمة والتفهم الشامل والكامل لحقوق الدول، والوصل إلى حل مرضي لجميع الدول.

وتابع: " نحن نعبر عن رغبتنا الحقيقية في أن نصل إلى اتفاق يؤدي إلى انهاء كل هذه النزاعات والخلافات ورأب الصدع وأن نتخطى كل نقاط الخلاف من خلال احترام عملية التفاوض، يجب استمرار الحوار وبالتالي مساهمة ومشاركة كل دول القارة في روح من التعاون والرغبة في حل المشكلة نحن ندعم من جانبنا هذه الجهود".