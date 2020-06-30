طلاب الثانوية العامة يخوضون "معمعة الـ3 امتحانات" الخميس المقبل

تستعد وزارة التربية والتعليم لاستئناف امتحانات الثانوية العامة فى يومها الرابع، بعد غدٍ الخميس، حيث يخوض الطلاب امتحانات الأحياء، والاستاتيكا، والفلسفة والمنطق. وأكدت الوزارة أن الامتحانات مستمرة، ولن يتم تأجيلها بسبب الإجازة الرسمية المقررة فى هذا اليوم.

وأدى، أمس، طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الجغرافيا بإجمالى 227 طالباً وطالبة فى 23 لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين، رئيس عام الامتحان، على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية الموجودين بغرف العمليات بالمحافظات، واطمأن على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وجاءت الأجواء جيدة ومنضبطة، دون حدوث أى مشكلات.

كما أدى 85 ألف طالب بالقسم الأدبى فى الثانوية الأزهرية، أمس، امتحان مادة القرآن الكريم، وسط إجراءات وقائية مشددة حفاظاً على الطلاب من انتشار فيروس كورونا.

وأكد عدد من الطلاب سهولة الامتحان، وقال أحمد عزام، طالب بلجنة معهد قليوب، إن جميع الأسئلة من المنهج المقرر، وسؤال واحد فقط من الماضى، ما يعد تيسيراً من واضع الامتحان، ففى السنوات السابقة كانت تأتى أسئلة الماضى أكثر من المقرر، ما يسبب كوارث فى درجات القرآن.