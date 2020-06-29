وكيل صحة الأقصر الجديد يستهل عمله بزيارة مستشفى الحميات

استهل الدكتور طاهر إسماعيل أيوب، وكيل وزارة الصحة الجديد بمحافظة الأقصر، عمله داخل المحافظة، بجولة فى مستشفى حميات الأقصر البوابة الأولى لخدمة مصابى فيروس كورونا المستجد، واستقبالهم وإجراء الفحوصات اللازمة لهم، قبل تحويلهم لمستشفيات العزل المختلفة.

وقدم الدكتور محمد الرملى مدير عام المستشفى، والأطباء وكل فريق العمل بالمستشفى، الترحيب بالدكتور طاهر إسماعيل أيوب وكيل وزارة الصحة بالاقصر، والذى تسلم عملة أمس الأحد، على رأس المنظومة الطبية بمحافظة الأقصر، واستهل أعماله بزيارة لمستشفى الحميات، للاطمئنان على سير العمل بالمستشفى.

وكان أطباء وقيادات المنظومة الصحية بالأقصر، قاموا مساء الجمعة الماضي، بتكريم الدكتور السيد أحمد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة السابق، بالمحافظة، وذلك عقب قرار ترقيته وكيلاً لوزارة الصحة بمحافظة دمياط، وتولي الدكتور طاهر إسماعيل أيوب، مدير مستشفى الصداقة بأسوان للعزل الصحي، المنصب بالأقصر منتصف الأسبوع الجاري.