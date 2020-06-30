عماد أديب: مفيش جماعة دينية نجحت في العالم.. يحتكرون الصواب

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن مشكلة الأحزاب الدينية أنها تحتكر الصواب وحدهم، "أتذكر إني أجريت حوار مع مفتي جماعة الإخوان المسلمين في حكم جماعة الإخوان وسألته سؤالا وقولتله أرجوك لو سمحت لما أسألك السؤال فكر فيه قبل ما تجاوب وفي رابع مرة قالي يا سيدي أنا فاهم وهجاوبك على طول قلت له فصيلتك السؤال هل أنتم جماعة المسلمين أم جماعة من المسلمين؟ فرد بدون تفكير قالي قولا واحدا نحن جماعة المسلمين".

وأضاف "أديب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن هناك فارقا جوهريا بين المصطلحين، وكانت إجابته هي الامتياز الحصري للصواب والإيمان وللدين، لافتا إلى أن تلك النقطة هي ركيزة موقف أي جماعة دينية متشددة في الحكم على الأشياء.

وتابع: "مش هنلاقي جماعة دينية نجحت والعالم لكي يستطيع أن يستقر ويحكم يقوم على مبدأ دولة القانون والمدنية والتي تؤمن بالتعددية والاختلاف المسؤول تحت سقف القانون".