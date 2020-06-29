استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات بنطاق حي الزهور ببورسعيد

واصلت الحملات المكبرة لحي الزهور ببورسعيد، أعمالها اليوم، لإزالة الاشغالات والتعديات على أملاك الدولة بالحي.

وتابع السعيد رخا رئيس حى الزهور، أعمال الحملة الموسعة لرفع الإشغالات والتعديات، وإزالة أسباب شكاوى المواطنين، بعدد من مناطق الحى.

وأسفرت الحملة، عن إزالة أسباب شكوى بمنطقة الـ5000 وحدة، وهي وجود مغسلة والاستيلاء على الرصيف، والمنور الخاص بالعمارة، واستعمال التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية وبدون ترخيص.

كما نفذت إدارة الإشغالات، حملة على مكبرات الصوت، وتم مصادرة عدد من مكبرات الصوت، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال إحدى المقاهي المخالفة لقرارات مجلس الوزراء، وبناءً عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، وعرضه على النيابة وتم تشميع المقهى.