حملات لإزالة التعديات ومتابعة إعادة فتح المقاهي والمطاعم بزهور بورسعيد

قام السعيد رخا رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد، بجولة ميدانية، لمتابعة التزام جميع المحال والمقاهي بشارع العاشر من رمضان، وسور نادي الرباط بالإجراءات والاشتراطات التي صدرت عن رئاسة الوزراء، والخاصة ببدء إعادة الحياة إلى طبيعتها.

كما تابع رئيس الحى استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة ومخالفات البناء والتحويطات المخالفة بالدور الأرضي.

وأسفرت الحملات عن تنفيذ 8 قرارات إزالة مخالفات تحويطات وبناء من الطوب بالمناطق بمنطقة بلال بن رباح، ومنطقة خالدبن الوليد، ومنطقة الـ5000 وحدة، وتعاونيات حسن عمار وجاري إزالة باقي المخالفات تباعًا.