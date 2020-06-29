 الحكومة تقترض 11.5 مليار جنيه مقابل إصدار سندات لـ5 و10 سنوات

اقترضت وزارة المالية اليوم 11.5 مليار جنيه، عبر طرح سندات بالعملة المحلية لمدة 5 و10 سنوات، بفائدة 14.1 %.

وقبلت وزارة المالية بحسب موقعها الإلكتروني عبر الإنترنت، نحو 9 مليارات جنيه مقابل سندات خزانة 5 سنوات بمتوسط أسعار فائدة 14.1%، بينما قبلت 1.5 مليار جنيه سندات خزانة أجل 10 سنوات، بمتوسط أسعار فائدة 14.1%.

وبحسب الموازنة العامة للدولة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وسندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.

واضطرت وزارة المالية لطرح السندات اليوم بدلًا من الموعد السابق الموافق الخميس 2 يوليو المقبل، بعد اعتماد الحكومة الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو 2013.