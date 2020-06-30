عماد أديب: لجوء مصر لمجلس الأمن بشأن سد النهضة حرب بلا رصاص

علق الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، على كلمة سامح شكري وزير الخارجية أمام مجلس الأمن، مساء أمس، قائلا إن لجوء مصر لمجلس الأمن هو نوع من أنواع ممارسة حرب ليست بالرصاص ولكن نوع من الدفاع على الحقوق المصرية من خلال استخدام أعلى سلطة من الدبلوماسية الدولية وهي مجلس الأمن المعبر عن كل ما يهدد الأمن والسلم الدوليين وتهديد دولتي المصب في مياه النيل.

وأضاف "أديب" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن إثيوبيا دولة لا تعاني من الشح المائي، حيث لديها مصادر من 11 نهرا آخر بجانب نهر النيل يمكن أن تعتمد عليها، ولكن مصر والسودان تعتمدان بشكل أساسي على مياه النيل، لافتا إلى أن كلمة الوزير حاولت الرد على فكرة أن مصر تحاول ممارسة الضغوط أو تملي الإرادة واستعرض كل المراحل التاريخية التي كانت عملية المفاوضات.

وأكد أنه يجب على المفاوض المصري أن يركز على نقطتين في حالة التوصل لاتفاق يتم التوافق عليه وتوقع إثيوبيا، الأولى ضرورة أن يكون هناك نص صريح يوضح مدى إلزامية هذا الاتفاق لأن هذه دولة مراوغة وبحركهم مصالح بمليارات بين تركيا وقطر، والنقطة الثانية أن يكون هناك آلية لفض النزاعات.