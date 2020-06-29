وزير الخارجية: سد النهضة ربما يؤدي إلى تغذية النزاعات في المنطقة

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن سد النهضة الأثيوبي سيهدد حياة أكثر من 150 مليون مصري وسوداني، وربما قد يؤدي إلى تغذية النزاعات في المنطقة، "نحن قد تشجعنا بأن مجلس الأمن الآن يقود هذه الجلسة من المحادثات هذا يعكس التزام الدول الأعضاء حتى يقوم هذه الهيئة بعملها الذي كتب في ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف "شكري"، خلال كلمته بجلسه مجلس الأمن حول ملف سد النهضة، أن مصر لديها كثافة سكانية، ونعاني من فقر في المياه، كما أن الحقيقة الصعبة أن 70% من أراضي بلادنا لا يعيش فيها مواطنين، "نحن كمصريين كميتنا من المياه قليل جدا بالنسبة لعدد المواطنين، أثيوبيا طبعًا لديها العديد من الموارد المائية حيث تصب عليها الأمطار".

وأشار وزير الخارجية، إلى أن هناك مليارات المكعبة من المياه تهطل على أثيوبيا، وهم لا يعانون من شح في المياه، وهناك 11 دولة أخرى تتقاسم في مياه النيل، "كلها تقدم فرص كبيرة للتعاون الاقليمي، هذا يعني بأنه إذا هذا السد تم مليئه أحاديا في غياب اطراف يحمي دول المصب فأن هذا سيضغط علينا أكثر، ويعرض الخطر الملايين من السودانيين والمصريين".