صلاح فوزي: "الجماعة" كانت تقفز على القانون لأخونة الدولة

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن جرائم جماعة الإخوان الإرهابية ليس لها حصر، لافتا إلى أن الجماعة أساءت استخدام القانون والدستور إساءة بالغة وتم تجاوزها حيث أصدر المعزول قرارات بالعفو عن محكوم عليهم هاربين أي غيابي وأصدر قرارات بالعفو عن أشخاص محبوسين احتياطيا وكان من بينهم قتلة الزعيم الراحل أنور السادات.

وأضاف "فوزي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الإعلان الدستوري الذي أصدره محمد مرسي وصفه آنذاك بأنه كارثي لأنه بمقتضاه يقوم بعزل النائب العام وتحصين كل قراراته والتي صدرت عنه والتي سيصدرها مستقبلا، كما أنه اعتدى على اختصاصات محكمة النقض.

وأشار إلى أن العام الذي حكم فيه الإخوان هو أسوأ عام مر على مصر منذ أيام الفراعنة، ولكن 30 يونيو أعادت مصر بعد أن اختطفتها الجماعة الإرهابية، "مش غريب عليهم يعملوا كده لأنهم كانوا بيقطعوا الطرق وبيحاصروا مرافق الدولة ويعتدوا على المواطنين الآمنين والقفز على القوانين لأخونة الدولة".