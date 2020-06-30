تمويل 44 ألف مشروع للعائدين من الخارج خلال أزمة كورونا
كتب:
سماح حسن
08:49 ص | الثلاثاء 30 يونيو 2020
قامت اللجنة المشتركة بين وزارتي الهجرة والتخطيط بتحليل بيانات استمارة" نورت بلدك"، وما تُظهره المؤشرات المبدئية للعينات الأولية لبيانات العائدين لإيجاد فرص عمل لهم
والتقرير التالي يوضح الفرص:
* فرص عمل لـ23 مصرياً العائدين مؤخراً من ليبيا والذين أعادتهم السلطات المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية.
* يتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إتاحة فرص العمل سواء من خلال إلحاقهم بالمشروعات الإنتاجية أو مساعدتهم في بدء مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر
* توفير الدعم الفني أو التمويل المطلوب لبدء هذه المشروعات.
* تنسيق مستمر بين وزارة الهجرة ومؤسسات الدولة المصرية؛ من 23 محافظة تتصدرهم النسبة الأعلى من محافظات صعيد مصر.
* تصدرت سوهاج النسبة الأعلى للمحافظات، كما تنوعت الفئات العمرية بين فئة عمرية من 19 حتى 40 عامًا، وهي الفئة العمرية الأعلى نسبة بين العائدين.
* دمج العائدين من الخارج في الاقتصاد حرص أجهزة الدولة على دمج العمالة المصرية العائدة من الخارج، خاصة الفئات المتضررة من إنهاء عقودها بسبب جائحة كورونا.
* استيعاب تلك العمالة في المشروعات القومية والإنتاجية أو دعمهم من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
* توفير كافة أشكال الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري خاصة في المجالات كثيفة العمالة
* إتاحة 66.5 ألف فرصة عمل للشباب بمختلف محافظات الجمهورية خلال الربع الاول من عام 2020 من خلال تمويل 44 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بقيمة بلغت 960 مليون جنيه.