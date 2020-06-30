تمويل 44 ألف مشروع للعائدين من الخارج خلال أزمة كورونا

قامت اللجنة ‏المشتركة بين وزارتي الهجرة والتخطيط بتحليل بيانات استمارة" نورت بلدك"، وما تُظهره ‏المؤشرات المبدئية للعينات الأولية لبيانات العائدين لإيجاد فرص عمل لهم

والتقرير التالي يوضح الفرص:

* فرص عمل لـ23 ‏مصرياً العائدين مؤخراً من ليبيا والذين أعادتهم السلطات المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية.

* يتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إتاحة فرص العمل سواء من ‏خلال إلحاقهم بالمشروعات الإنتاجية أو مساعدتهم في بدء مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر

* توفير الدعم الفني أو التمويل المطلوب لبدء هذه المشروعات‎.

* تنسيق مستمر بين وزارة الهجرة ومؤسسات الدولة المصرية؛ من 23 محافظة تتصدرهم النسبة الأعلى من ‏محافظات صعيد مصر.

* تصدرت سوهاج النسبة الأعلى للمحافظات، كما تنوعت الفئات العمرية بين فئة ‏عمرية من 19 حتى 40 عامًا، وهي الفئة العمرية الأعلى نسبة بين العائدين‎.‎

* دمج العائدين من الخارج في الاقتصاد حرص ‏أجهزة الدولة على دمج العمالة المصرية العائدة من الخارج، خاصة الفئات المتضررة من إنهاء عقودها ‏بسبب جائحة كورونا.

* استيعاب تلك العمالة في المشروعات القومية والإنتاجية أو دعمهم من خلال جهاز ‏تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

* توفير كافة أشكال الدعم ‏للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري ‏خاصة في المجالات كثيفة العمالة

* إتاحة 66.5 ألف فرصة عمل للشباب بمختلف محافظات ‏الجمهورية خلال الربع الاول من عام 2020 من خلال تمويل 44 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر ‏بقيمة بلغت 960 مليون جنيه‎.‎