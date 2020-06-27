اليوم.. وصول 7 رحلات طيران تقل 1040 عاملا مصريا من العالقين بالكويت

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا ، اليوم السبت ، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 17 رحلة طيران تحمل علي متنها 2415 راكبا إلى مطارات 4 دول : مصر ، والهند، ، والنيبال، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مصر 7 رحلات تقل 1040 عاملا من العالقين .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 7 سوف تصل إلي 3 هي مطار القاهرة ، وسوهاج، وأسيوط ، مشيرا إلي أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 7 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم السبت الموافق 27 يونيو وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص ، علي متنها جميعا 1040 عاملا ، الأولى علي الكويتية رقم 1653 قيام من مطار الكويت الساعة 7.05 وعلي متنها 130 عاملا وتصل مطار سوهاج، والثانية علي الكويتية رقم 1541 وتغادر الكويت 8.30 وعلي متنها 200 عامل وتصل إلى مطار القاهرة .

والثالثة علي الكويتية رحلة رقم 1645 قيام من الكويت 9.05 وعلي متنها 145 عاملا ، وصول مطار سوهاج ، أما الرحلة الرابعة العربية - مصر رقم 722 قيام من الكويت 10.00علي متنها 145 عاملا تصل لمطار القاهرة، والرحلة الخامسة علي العربية - مصر رحلة 218 قيام من الكويت 13.00وتصل مطار أسيوط، وعلي متنها 145 عاملا.

أما الرحلة السادسة علي طيران فلاي ايجبت رحلة رقم 5302 قيام من الكويت 15.15 وتصل مطار أسيوط وعلي متنها 130 عاملا ، والرحلة السابعة طيران الجزيرة رقم 1713 قيام من الكويت 17.05 وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا ، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.