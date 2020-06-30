حظك اليوم الثلاثاء 30-6-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يبحث دائما مولود برج العقرب عن الحب الصادق، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الشمس في منزل الحظ تساعدك على التطور وتدفعك لتنمية أعمال.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويجعلك ذلك ساحرا ومتألقا وتخلب الألباب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة ميس حمدان، ويوافق تاريخ ميلادها 31 أكتوبر.