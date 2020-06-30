حظك اليوم الثلاثاء 30-6-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يعد مولود برج القوس من الأشخاص سريعي الغضب، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي الصحة ومن المهم أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة وأن تتحرك في حدود ما تسمح به طاقتك وقواك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تميل للعزلة قليلا، ويساعدك ذلك على التأمل واستعادة هدوئك النفسي، ومن الأفضل أن تتجنب الزهو بنفسك ولا تعلن أخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان حميد الشاعري، ويوافق تاريخ ميلاده 29 نوفمبر.