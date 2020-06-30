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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 30-6-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:08 ص | الثلاثاء 30 يونيو 2020
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

يدافع مولود برج الجدي عن مواقفه دائما بثبات، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

اليوم تمدك الأفلاك بأحلام جميلة وتمنحك إصرارا على تحقيقها وقد يدعمك زملاء أو رؤساء في العمل

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الأصدقاء يجعلك تبدو مليئا بالتفتح مع الأشخاص المقربين منك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.