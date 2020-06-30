حظك اليوم الثلاثاء 30-6-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي
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الوطن
12:09 ص | الثلاثاء 30 يونيو 2020
رجل برج الدلو ناجح في عمله ولا يتعرض لليأس في تحقيق أحلامه، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني
القمر في مربع برجك يضع الضغوط على عاتقك.. حاول اليوم أن تتقبل الأمر الواقع بصدر رحب.
حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي
حافظ على السرية والكتمان في حياتك الشخصية وعموما تميل لعدم السماح بالتدخل في شئونك الخاصة.
ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة الراحلة سعاد حسني، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يناير.