حظك اليوم الثلاثاء 30-6-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

من أبرز صفات مولود برج الحوت أنه كتوم لأسرار الآخرين ويحافظ عليها دائما، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ يمنحك فرص مهمة ويمدك برغبة في المعرفة ويساعدك ذلك على التطور وتنمية معلوماتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

اليوم لديك استعداد لمساعدة الأحباب وتسعد بدعم متبادل.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة هيفاء وهبي، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.