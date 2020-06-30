مقاتلات ومروحيات حربية تركية تقصف قرى كردية بمحافظة دهوك

قالت مصادر عراقية، إن مقاتلات ومروحيات حربية تركية تقصف قرى كردية بمحافظة دهو الواقعة في إقليم كردستان العراق شمال البلاد، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وكانت المقاتلات التركية قصفت في وقت سابق، مواقع في قرية "بيرسيفي" الحدودية شمال محافظة دهوك العراقية، مستهدفة مواقع قريبة من مخيمات للنازحين الإيزيديين.

ودعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير الحداد، في وقت سابق، أنقرة إلى إيقاف القصف على المناطق الحدودية في إقليم كردستان العراق، مضيفا أن التدخلات التركية العسكرية ستزيد من توترات المنطقة وتؤثر سلباً على العلاقات بين البلدين.