مندوب السودان: مصر لها الحق في تطوير مواردها المائية
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أ ش أ
12:46 ص | الثلاثاء 30 يونيو 2020
أكد مندوب السودان في الأمم المتحدة عمر صديق أن بلاده تعترف بحق مصر في تطوير مواردها المائية لمصلحة شعبها دون أي ضرر، مشيرا إلى أن بلاده من الدول المطلة على النيل الأزرق وقد تتأثر ببناء سد النهضة.
وقال مندوب السودان - خلال كلمته أمام مجلس الأمن عبر (الفيديو كونفرانس) - إنه لتخفيف الآثار السلبية يجب أن يكون هناك تفاهم بشأن ملء وتشغيل السد، مشيرا إلى أن السودان شارك منذ عام 2011 في كل مفاوضات سد النهضة مع التزامه باتفاقية الأمم المتحدة حول استخدام موارد المياه مع الحفاظ على المبادئ الأساسية لقانون المياه العرفي.
وأضاف أن "العودة إلى التفاوض يمكن الدول الثلاث من تبني رؤية والتوصل إلى حل"، مضيفا: "التوصل إلى اتفاق قبل ملء سد النهضة ضروري جدا كي نتجنب الإضرار بالملايين من الناس".
وأكد مندوب السودان لدي الأمم المتحدة أن بلاده تدعو للالتزام بحل القضايا العالقة والوصول إلى اتفاق عادل.