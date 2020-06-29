وزير الخارجية: تعرضنا لحملات أثيوبية غير مبررة طول مفاوضات سد النهضة

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أنه من المؤسف أن مصر تعرضت وطوال المسار المضنى لهذه المفاوضات حول سد النهضة الأثيوبي إلى حملة غير مبررة من المزاعم التي تدعي أنها تسعى لإرغام أطراف أخرى على القبول باتفاقات وتفاهمات ترجع لحقبة استعمارية غابرة، إلا أن واقع الأمر هو أن إثيوبيا لم تبرم أية اتفاقيات وهى خاضعة للاستعمار أصلاً.

وأضاف "شكري"، خلال كلمته بمجلس الأمن في الجلسة التي خُصصت لمناقشة أزمة سد النهضة، أن كافة الاتفاقيات ذات الصلة بنهر النيل وقعتها إثيوبيا كدولة مستقلة، ومنها الاتفاق الذي أبرمه إمبراطور الحبشة بإرادة حرة مع بريطانيا سنة 1902 والذي يحول دون بناء إثيوبيا لمنشآت تؤثر على سريان المياه في مجرى النيل الأزرق.

وتابع: " كان هناك الاتفاق الإطاري للتعاون الذي وقعه رئيس وزراء إثيوبيا الراحل ميليس زيناوي مع رئيس مصر سنة 1993 والذي الزمها بعدم إحداث أي ضرر ذي شأن بالمصالح المائية المصرية، فضلاً عن اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015. وكلها اتفاقيات سارية وملزمة يتعين على كافة الأطراف احترامها وتنفيذها".