نقل 4 أطفال حديثي الولادة من مستشفى بالإسكندرية بعد اندلاع حريق به

قالت إدارة مستشفى أجيال الخاص بشارع سوريا في الإسكندرية الذي نشب فيها الحريق منذ قليل، أنه تم نقل حالات حضانه الأطفال إلى المستشفيات الأخرى لاستكمال الرعاية الطبية.

وأضافت المستشفى، في بيان له، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، أنه تم السيطرة على الحريق بالكامل ولا يوجد أي إصابات بين المرضى أو الأطفال أو الطاقم الطبي أو الموظفين.

تمكنت قوات الحماية المدنية والعاملين داخل المستشفى من إنقاذ 4 أطفال حديثي الولادة، وذلك بعد نشوب حريق هائل بمستشفى أجيال الخاص للولادة بمنطقة رشدي شرق الإسكندرية، مساء الاثنين.

وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق حيث تواصل أعمالها في إخراج المرضى والسيطرة على النيران.

تلقى قسم شرطة سيدي جابر بلاغا يفيد بنشوب حريق بمستشفى أجيال للولادة بشارع سوريا بمنطقة سوريا، وانتقلت 3 سيارات إطفاء و10 سيارات إسعاف إلى موقع الحريق.