تركيا تطالب مواطنين ماتوا جراء السيول بدفع فواتير سحب السيارة من المطر

يبدو أن السلطات التركية لا ترحم حيًا ولا ميتًا ولا تترك رحمة السماء تنزل على شعبها، إنما تحاول الاستفادة بشتى الطرق من أي كارثة يتعرض لها المواطنون في السنوات الأخيرة تحت قيادة رجب طيب أردوغان.

مؤخرًا، كانت مقاطعة كستال في حي دوداكلي في مدينة بورصة تعرضت لسيل عنيف بسبب هطول الأمطار طوال يوم 21 يونيو الجاري، ما أسفر عن وفاة 6 أشخاص، ليتصل المواطنون بفرق الدرك لسحب السيارت التي غرقت في السيل، لكنهم فوجئوا بمطالبة الحكومة بسداد فواتير باهظة تكلفة سحب سياراتهم من الأمطار، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وقالت صحيفة "تي 24": فقد 6 أشخاص حياتهم في السيل الذي جرى في بورصة يوم 21 يونيو، وأغرق عددًا من السيارات.

من جهته، وصفت بلدية كستال الفواتير بالباهظة للغاية، مؤكدة أنه من الصعب تعويض المواطنين عن الخسائر، قبل أن تعد بالنظر في تقليل قيمة الفواتير المطلوب تحصيلها من المواطنين.