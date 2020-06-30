سهر الصايغ تدعم يوسف الشريف بعد رفضه المشاهد الساخنة: فنان استثنائي

أعلنت الفنانة سهر الصايغ دعمها للفنان يوسف الشريف بعد حملة الانتقادات التي طالته أخيرا إزاء تصريحاته التليفزيونية الرافضة لتقديم مشاهد ساخنة في أعماله الفنية.

وكتبت سهر عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك": عمري ما بحب اكتب رأيي لا في شخص ولا في موضوع، ولكن حين يكون الحديث عن يوسف الشريف فكل الاحترام لهذا الاستثنائي.

يذكر أن سهر الصايغ قد تعاونت مع يوسف الشريف في مسلسله الأخير "النهاية" الذي عرض في دراما رمضان الماضي، وشاركهما البطولة كل من عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق وكوكبة من النجوم، من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي.