"قصر البارون" و"كوبري الميرغني".. مشروعات نفذتها "المقاولون العرب"

نفذت شركة "المقاولون العرب" عدة مشروعات ضخمة، افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويأتي فى مقدمتها "كوبري الميرغني" و"قصر البارون"، نوضح تفاصيل تلك المشروعات ومواقعها وأهميتها:

أولا: كوبري الميرغني بمصر الجديدة

يأتي الكوبري ضمن خطة محافظة القاهرة لتطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية بها ويعد نقلة حضارية نظراً للاختناقات المرورية الكبيرة التي كان يسببها النفق في شارع صلاح سالمعبارة عن كوبري للسيارات بشارع الميرغنى مع تقاطع طريق العروبة بطول 550 مترا وعرض 21 مترا ويضم 3 حارات مرورية في كل اتجاه.

حرصت الهيئة الهندسية وشركة المقاولون العرب على تنفيذه بطرق مبتكرة يتم استخدامها لأول مرة فى مصر وهي كمرات سابقة الصب والإجهاد يتراوح طولها مابين 40-45 م ومفرغة من الداخل ووزنها 210 طن بإجمالي 21 كمرة على شكل حرف "v" مما ساهم في سرعة الإنجاز وتوفير 30% من التكلفة الاقتصادية للمشروع.

ثانيا: كوبرى "هشام بركات" شارع الطيران وتقاطع طريق الأتوستراد

يهدف للقضاء على التكدس المرورى بشارع الطيران وتقاطع طريق الأتوستراد عند ميدان الشهيد هشام بركات (رابعة العدوية) مما يساهم في انسياب المرور ، وتقليل أزمنة الرحلات، الكوبري بطول 250 مترا ويضم 3 حارات مرورية بكل إتجاه بعرض 20 مترا، وتضمنت أعماله تنفيذ 46 خازوق و11 قاعدة و11 عمود و11 مخدة و70 كمرة سابقة الصب مشروع كوبرى ميدان الأميرية.

المشروع يقضي علي الإزدحام المروري بتقاطعات ميدان الأميرية الكثيفة الحركة بحيث يصبح المتجه من شارع مرفق المياه الى شارع السواح وامتداد شارع بورسعيد باتجاه شارع الكابلات يسلك الكوبرى وبهذا تتحقق السيولة المرورية فى الاتجاه الآخر أسفل الكوبرى .

*الكوبري بطول إجمالي حوالي 630 م.ط حيث يمتد من شارع مرفق المياه الى شارع السواح ويضم مطلع شارع مرفق المياه بطول 520 م.ط وبعرض 11.10 م إلي جانب منزل بامتداد شارع بورسعيد باتجاه شارع الكابلات وآخر بشارع السواح بطول 225م.ط وعرض يتراوح مابين 8.30 م و9.30م

*تضمنت أعماله تنفيذ 55 خازوق و17 عامود وعدد 40 كمرة سابقة الصب و6 كمرات معدنية وقد التغلب علي العديد من التحديات منها تفادي مجمعات صرف صحي ضخمة بالمنطقة عرض داخلي 5 متر وتحويل خطوط صرف صحي مواسيرقطر 1200 مم وخطوط مياه بأقطار 300 و400 و600 و800 مم اضافة الي كابلات الكهرباء وخطوط الغاز والاتصالات.

ثالثا: ترميم قصر البارون أمبان بحي مصر الجديدة

أوضح المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب أن قصر البارون التاريخى يعد جوهرة فريدة وأحد أروع التحف المعمارية في مصر، وأحد معالمها التاريخية والسياحية الحديثة، والذي استعاد رونقه وبريقه عقب خضوعه لعملية ترميم شاملة، قامت بها شركة المقاولون العرب تحت إشراف وزارة السياحة والآثار والهيئة الهندسية للقوات المسلحة, للقصر الذي يقع على مسطح 23572م2 بحي مصر الجديدة ، ويتكون من بدورم وعدد 2 دور (أرضى + أول) شاملاً الحديقةمشيراً أن المقاولون العرب قامت بأعمال التدعيم الانشائى لأسقف القصر ، وترميمها وترميم الواجهات وتنظيف وترميم العناصر الزخرفية الموجوده به، وإستكمال النواقص من الأبواب والشبابيك ونزع معظم الأسقف والكرانيش الجصية، وترميم الأعمدة الرخامية والأبواب الخشبية والشبابيك المعدنية، وترميم الشبابيك الحديدية المزخرفة على الواجهات الرئيسية واللوحة الجدارية أعلى المدخل الرئيسى، والتماثيل الرخامية بالموقع العام