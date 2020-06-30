المجتمعات العمرانية تسند صيانة 6391 شقة من إسكان منخفض التكاليف للتعمير

كشف اللواء سيد العشرى، رئيس شركة التعمير والإسكان، أن هيئة المجتمعات العمرانية، أسندت أعمال صيانة للعقارات في عدد من المدن الجديدة، لشركة التعمير بنحو 20 مليون جنيه.

وأضاف اللواء سيد العشرى، أن عدد المشروعات الجارى تنفيذ أعمال صيانة لها تصل لنحو 19 مشروع، وذلك في عدد من المدن الجديدة ويأتي في مقدمتها مدينة السادات، وأكتوبر مشروع الـ100 متر، ومشروع الإسكان الاستثمارى 70 متر، وكذلك عمارات الحى السادس بأكتوبر، ومدينة بنى سويف الجديدة، و15 مايو، ودمياط الجديدة والشروق والعبور، موضحا أن إجمالي عدد الوحدات يصل لـ6391 وحدة .

وبما يتعلق بالمشروعات التي تم التعاقد عليها مع الهئية القومية لمياة الشرب والصرف الصحى والبدء في تنفيذها، أكد أنه جارى تنفيذ مشروع انشاء محطة مياه بطاقة "34 الف م/ يوم" بمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية بقيمة مالية 224 مليون جنيه، وإنشاء محطة معالجة بطاقة 10 الاف م/ يوم وشبكات صرف وروافع بمدينة سيدى برانى بمحافظة مرسى مطروح بقيمة مالية 216 مليون جنيه، وإنشاء محطة معالجة بطاقة 7.5 الف م/يوم وشبكات صرف وروافع باجمالى قيمة مالية 371 مليون جنية.

وفى سياق آخر، أكد أن هناك عدد من المشروعات التي كانت متوقفة، ونجحت الشركة في استعادة العمل بها وهى إعادة تأهيل محطة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية بمدينة 6 أكتوبر بطاقة 102 الف م/يوم، كما تم نهو أعمال التأهيل للمرحلة الأولى وتسليمها ابتدائى بطاقة 51 ألف م/يوم بعد صدور أمر إسناد لأعمال غير مثيلة بقيمة 25 مليون جنية ولمدة 6 شهور تبدا من 15-3-2020 مع صرف دفعة مقدمة بنسبة 15%، مضيفا أنه تم التعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 13 مليون جنيه " أعمال مستجدة".