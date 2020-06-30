وزير المالية: أنفقنا 61 مليار جنيه من الأموال المخصصة لأزمة كورونا

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة المصرية أنفقت 61 مليار جنيه من أصل 100 مليار خصصها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، في حين أن هناك بعض الدول عجزت في مواجهة كورونا، لافتًا إلى أن الإصلاح الاقتصادي جعل الإيرادات أكثر من المصروفات.

وأضاف "معيط"، خلال حواره في برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن مصر استطاعت خلال عامين تحقيق فائض أولي في الإيرادات، وهذا ما مكن الدولة من تخصيص 100 مليار جنية لمواجهة جائحة كورونا، موضحًا أن الأوضاع المصرية مستقرة، و وجود السلع في الأسواق وتوفيرها بشكل جيد يخفض الأسعار.

وتابع: "تجاوبنا وتفاعلنا مع احتياجات الصحة والسلع لتجاوز الأزمة كما حرصنا على منع الاستغناء عن العمال في تلك الفترة و تم ضخ الأموال اللازمة لاحتياجات وزارة الصحة، رغم أن مصادر الدولة من العملة الصعبة توقفت بسبب الأزمة"، مستطردًا: "قبل الأزمة كنا اقتصاد واعد في النمو وحدث انخفاض في العجز الكلي والبطالة والتضخم وارتفاع الاستثمارات ومعدلات النمو كانت مرتفعة".