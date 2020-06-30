وزير المالية: قدمنا قروضا لقطاعي الطيران والسياحة لدفع رواتب العاملين

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة وضعت لقطاع الطيران قروضاً لكي يتمكنوا من دوفع رواتب العاملين بهم، وكذلك في قطاع السياحة بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، كما أن مصر حافظت على التصنيف الانتمائي لها رغم تلك الجائحة، موضحًا أنه كان لابد من اتخاذ اجراءات التعايش مع أزمة كورونا وعودة الحياة الاقتصادية لطبيعتها وتوفير فرص عمل وانتاج بسبب الخوف من ارتفاع معدلات البطالة.

وأضاف "معيط"، خلال حواره في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، أن هناك سنويًا مليون شخص يطلبون بتوفير فرص عمل، موضحًا أن اجراء الاصلاحات الاقتصادية مكن الدولة من مواجهة أزمة كورونا والكثير من الأزمات الأخرى، فالمخزون الاستراتيجي للدولة لا يقل عن الاستهلاك المحلي 3 أشهر، كما أنه تم إنفاق 650 مليار جنيه لإنشاء محطات كهرباء وشبكات.

وعن مقارنة ذلك بالأعوام الماضية، أكد وزير المالية أن مصر في عام 2015 عجزت عن جمع 15 مليون دولار من أجل شراء علاج لفيروس سي لعدم وجود عملة صعبة في البلاد، ولكن بعد تحرير سعر الصرف توافرت العملة الصعبة وتحسن الاقتصاد.