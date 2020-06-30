أديب: الدبلوماسية المصرية وضعت إثيوبيا في مكانها الصحيح

أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عماد الدين أديب أنه علينا تفسير السلوك الإثيوبي، مشيرًا إلى أن ما قامت به الدبلوماسية المصرية هو أنها وضعت إثيوبيا في المكان الصحيح الذي كانت تريده مصر والسودان أمام المجتمع الدولي.

وقال أديب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن وزير الخارجية الإثيوبي قال أكذوبة كبيرة إن مصر أرادت بالشكوى لمجلس الأمن تعدي الاتحاد الأفريقي، مشددًا على أن هناك واقعة ثابتة الأسبوع الماضي بلجوء إثيوبيا إلى الاتحاد الأفريقي.

وأشار إلى أن لجوء إثيوبيا للاتحاد الأفريقي لتقول إنها تتمسك بأفريقيا ولا تلجأ لمجلس الأمن نظرًا لأن مجلس الأمن سيحرجها وخاصة بوجود الولايات المتحدة ورعاية الرئيس الأمريكي للاتفاق وأن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بخيبة أمل للسلوك الإثيوبي داخل مفاوضات واشنطن نظرًا لأن هذه المفاوضات تمت تحت الرعاية الأمريكية.