اكتشاف سلالة جديدة من "إنفلونزا الخنازير" بالصين: مزيج من 3 فيروسات

أعلن علماء في الصين إنهم حددوا سلالة جديدة من فيروس إنفلونزا الخنازير، محذرين من إمكانية تحوله إلى جائحة عالمية، نظرًا لأنه مزيج من 3 فيروسات.

ونقلت "سكاي نيوز" عن علماء صينيين أعلنوا في دراسة أن الفيروس المسمى "G4 EA H1N1" ينتقل من الخنازير إلى الإنسان، وبما أن للفيروس سلالة جديدة، فالبشر لا يملكون المناعة ضده ما يستوجب مراقبته بعناية.

وقال البروفيسور كين تشو شانع أحد معدي الدراسة،: "حاليا نحن مشغولون بفيروس كورونا المستجد ومعنا الحق في ذلك ولكن لا يجب أن نغفل عن الفيروسات الجديدة التي يمكنها أن تكون خطيرة".

وتقول الدراسة "إن فيروسات G4 التي ينتمي إليها هذا الفيروس تحمل جميع السمات الأساسية لفيروس مرشح لأن يصبح جائحة"، مشيرة إلى أن هناك أدلة على أن عمالا في مسالخ بالصين وموظفين آخرين يتعاملون مع الخنازير قد أصيبوا بالفيروس، حسبما نقلت عن موقع "بيزنس إنسايدر".

وأوضح معدو الدراسة أن لقاحات الإنفلونزا المتوفرة حاليا لا تحمي من السلالة الجديدة، لكن هناك إمكانية لتعديلها وجعلها فعالة.

ووجد العلماء أن الفيروس هو مزيج من 3 سلالات من الإنفلونزا واحدة من الطيور الأوروبية والآسيوية، وسلالة الإنفلونزا التي تسببت في تفشي إنفلونزا الخنازير عام 2009 ، وإنفلونزا أميركا الشمالية التي تحتوي على جينات من فيروسات الطيور والبشر وإنفلونزا الخنازير.

وكتب الباحثون أن الفيروس الجديد يحتوي على أجزاء من إنفلونزا الخنازير لعام 2009، وأنه قد يعزز التكيف مع الفيروس الذي يؤدي إلى انتقال العدوى من شخص لآخر.

وأكد العلماء أنه نظرا للدمار، الذي تسبب فيه جائحة فيروس كورونا المستجد وأنه من المهم اتخاذ إجراءات استباقية الآن لحماية العالم من إنفلونزا الخنازير.

وشدد الباحثون على أن الحيوانات بمثابة خزان للأمراض المعدية، حيث يمكن أن تصاب بسلالات الطيور والخنازير والإنفلونزا البشرية، وأن الفيروسات تقوم بتبديل الجينات وهي عملية تعرف باسم "إعادة التصنيف" ، مما يؤدي إلى الإصابة بمرض جديد.