أديب: مجلس الأمن مش هيدينا حاجة.. ومصر عداها العيب في أزمة سد النهضة

علّق الإعلامي عمرو أديب على جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة.

وقال أديب خلال تقديمه حلقة الإثنين من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "اللي حصل النهاردة شيء مفيد جدا لمصر وللسودان، إن مصر عداها العيب وأزح إني وصلت لمرحلة إني بشهد المجتمع الدولي كله".

وأضاف: "كلنا عارفين إن مجلس الأمن مش هو المكان اللي هيطلع قرار ينفع ولا مينفعش، لكن مصر بتقول أنا وصلت المرحلة دي وأنا عندي خطر، مجلس الأمن مش هيدينا شيء".

وأكد أديب، تشابه الموقف المصري والسوداني أمام العالم أجمع، مثنيًا على رد وزير الخارجية المصري، معتبرًا أنّ كلمته قوية وفيها جمل ورسائل واضحة وأهمها التحذير من تفاقم الأمر، لافتًا إلى أنّ مصر قامت بعمل حشد كبير لعرض مشكلة سد النهضة في مجلس الأمن.

ووصف أديب، رد مندوب إثيوبيا، بأنّهم متناقضين تناقض تاريخي ومنزعجين من وصول المشكلة لمجلس الأمن، مشيرًا إلى أنّ الإثيوبيين نشروا دراسة أجراها 8 من أهم الخبراء لديهم للحديث حول الطرح المصري والإثيوبي اقتصاديًا، وأنّهم لو ساروا خلف الاقتراحات المصرية سيخسروا 41 مليار دولار: "يعني لو هيملوا على الطريقة اللي مصر عايزاها هيخسروا 41 مليار دولار".