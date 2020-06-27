عمرو أديب: تحرك مصر في الملف الليبي "مش كلام" وتسبب في ضغط دولي

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بتحرك القيادة السياسية مؤخرًا، في عدد من الملفات، مثل ملف سد النهضة، والملف الليبي.

وقال أديب، خلال حلقة الجمعة من برنامج "الحكاية"، على قناة "mbc مصر": "كإعلامي لما بشوف بلدي بعد اجتماع مهم بتاخد المبادرة، وتعلن كل التفاصيل، بكون سعيد لأن ده مهم".

وأضاف: "إننا يكون عندنا المبادرة أمر جيد، والتحرك المصري كله ممتاز، والأخبار التي صدرت عن اجتماع القمة الأفريقية المصغرة ممتازة، وتفسيرات وزارة الخارجة ممتازة جدًا".

وتابع: "مهم بالنسبة لي إني كواحد شغال في الإعلام، ألاقي المعلومة على طول، واللي بيتفرج هيعرف إيه اللي حصل، ومصر لعبت بورقها سياسيا واستراتيجيا ودبلوماسيا، بشكل جيد جدًا خلال آخر 10 أيام".

وأشار، إلى أن تحرك مصر في الملف الليبي "مش كلام"، لكنه تسبب في ضغط حقيقي، موضحًا أن ماكرون تواصل مع بوتين وترامب، كما اتفقت كل من ألمانيا وفرنسا على نفس الشيء بخصوص الأزمة الليبية.

وأردف، أن ضربة البداية للتحركات الدولية مؤخرًا بخصوص سد النهضة كانت في "سيدي براني"، حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي تصريحاته بشأن اعتزام مصر التدخل في ليبيا: "اللعبة تغيرت ما يحدث الآن، هو أن مصر تلعب بورقها بشكل جيد لتحقيق أهدافها".