وزير الإسكان يوجه باعتماد المخطط الاستراتيجي للساحل الشمالي الغربي

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة مشروع تنمية أراضي الساحل الشمالي الغربي، والتي صدر لها القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707234.50 فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، وذلك بحضور قيادات الوزارة والهيئة.

ووجه الجزار، بالسير في إجراءات اعتماد المخطط الاستراتيجي للساحل الشمالى الغربي، والعرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وأيضاً اعتماد المخططات التفصيلية للمناطق ذات الأولوية.

كما وجه وزير الإسكان بتشكيل اللجان المختصة، وعقد اللقاءات مع المستثمرين والملاك، بصفة دورية، وفقاً لجداول زمنية يتم الاتفاق عليها معهم، وذلك للإسراع بتنمية الساحل الشمالي الغربي، وكذا عقد اجتماع أسبوعي لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنمية الساحل الشمالي الغربي، وحل مشاكل المستثمرين.

وكلف وزير الإسكان، بإعداد واعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة رأس الحكمة الجديدة، كمدينة سياحية عالمية متكاملة، وواحدة من مدن الجيل الرابع، التي تنفذها الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.