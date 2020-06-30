جامعة المنصورة تستعد لامتحانات الفرق النهائية بفيديو تعريفي

تفقد الدكتور محمد عطية نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب، اليوم، كليتي التربية النوعية والطب البيطري، لمتابعة استعدادات الكليات لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني بالعام الجامعي 2019 - 2020، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء فترة اختبارات الفرق النهائية.

وأكد الدكتور محمد عطية أهمية تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، بداية من قياس درجة حرارة الطالب قبل الدخول من بوابة الكلية، ومرورًا ببوابات التعقيم, وتعليق العلامات الإرشادية على الأرض وبمداخل الكليات والملصقات الإرشادية على الجدران، لتوجيه الطلاب إلى اللجان.

وطالب "عطية" بعمل فيديو تعريفي ووضعه على موقع الكلية ووسائل التواصل الاجتماعي, والتوزيع الجيد للطلاب بمسافة لا تقل عن مترين، وتهوية قاعات الامتحانات، وجاهزية الأطقم الطبية وتجهيز أماكن اللجان الخاصة.