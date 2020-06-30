يعرض في أمريكا بسبتمبر.. الحرب مع الجد لروبرت دي نيرو

أعلنت شركة 101 Studios أنها ستوزع أحدث أفلام النجم روبرت دي نيرو، الحرب مع الجد، داخل أمريكا، وذلك يوم 18 سبتمبر.

الفيلم الكوميدي الحرب مع الجد من إخراج تيم هيل، وسناريو لمات إمبر وتوم ج ستيل، ومأخوذ من كتاب لـ روبرت كيميل سميث.

يحكي الفيلم عن حياة "الحفيد" بيتر الذي يحاول استعادة غرفته حيث شاركه فيها جده "إيد" والذي يجسده "روبرت دي نيرو"، ويشارك في بطولة الفيلم الممثلة أوما ثورمان بالإضافة إلى كريستوفر والكن، ويوجين ليفي.

يذكر أن روبرت دي نيرو، يحضر حاليا لعدد من المشاريع السينمائية، منها مشاركته بطولته فيلم Killers of the Flower Moon، مع ليونارد دي كابريو، والمأخوذ عن كتاب لديفيد جران، وسيناريو لإريك روث، وإخراج مارتن سكورسيزي.

كما يشارك في فيلم The comeback trail، من إخراج جورج جالو، والذي شارك في تأليفه مع جوش بوسنر ويجسد فيه دينيرو دور منتج سينمائي، ويشاركه البطولة النجم مورجان فريمان. وأعلن كذلك مشاركته في فيلم After Exile

وآخر أفلام دي نيرو كان الرجل الأيرلندي، بعدما جسد شخصية فرانك شيران، وترشح الفيلم لـ10 جوائز أوسكار، وكان من إخراج مارتن سكورسيزي، وشارك في البطولة آل باتشينو وجوي بيشي.

وظهر الممثل روبرت دي نيرو، في فيديو قبل فترة، يخاطب فيه محبيه في العالم كله، ويرجوهم البقاء في المنازل خوفًا من الانتشار السريع لفيروس كورونا.