أعيرة الذهب ترتفع جنيها.. وتجار: الإقبال على الشراء ما يزال ضعيفا

سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، 30 يونيو، بالأسواق المصرية ارتفاعا وصف بالطفيف بقيمة جنيه واحد ليباع عيار 24 بـ 922 جنيها مقابل 921 جنيها أمس، بأسواق المال والبورصات العالمية.

وارتفع سعر الجرام 24 أو البندقي الذي يفضله الأثرياء من أبناء الطبقات الراقية إلى 922 جنيها أي بزيادة قدرها جنيها في الجرام الواحد فيما سجل الجرام 21 أو البلدي صاحب الشعبية الكبيرة بين جمهور المستهلكين قيمة 807 جنيهات.

فيما بلغ جرام الذهب عيار 18 وهو الإفرنجي الذي يتمتع ببريق رائع نحو 691 جنيها، وبلغ الجنيه الذهب نحو 6 آلاف و459 جنيها.

وأكد تجار الصاغة أن هناك العديد من الأسباب وراء الزيادة التي طرأت على أسعار الذهب يأتي على رأسها حدوث ارتفاع جديد في الأسعار بالبورصات العالمية وأسواق المال مما تسبب في ارتفاع سعر الأوقية، وهذه الزيادات في الأسعار بالطبع أدت إلى تراجع معدلات الإقبال وانخفاض متواصل لحجم المبيعات فضلا عن أن ارتفاع أسعار الذهب المتواصل تؤرق المقبلين على الزواج، خاصة أن شبكة العروس أصبحت عبئا ثقيلا عليهم.