رئيس جامعة بني سويف: بدء تفعيل لائحة الدراسات العليا بكلية علوم الأرض

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن موافقة مجلس الجامعة بجلسته رقم 185 والمنعقدة بتاريخ 28 يونيو 2020 عن تفعيل لائحة الدراسات العليا وبدء الدراسة لتمهيدي الماجستير بكلية علوم الأرض للعام الجامعي 2020/2021 بناء على القرار الوزاري رقم 1546 بتاريخ 20 مايو 2020 بشأن إصدار اللائحة الداخلية بنظام الساعات المعتمدة.

وأشار الدكتور منصور حسن، إلى أن كلية علوم الأرض تعد من الكليات الفريدة من نوعها، نظرا لعدم وجود مثيلاتها في الشرق الأوسط إذ تخرج أجيالا تعمل في مجالات وتخصصات استكشاف وإدارة الموارد المائية، البترول، الثروة المعدنية، والآثار البيئية وسوف تتخرج أولى دفعاتها هذا العام 2020، لذا كانت هناك حاجة ملحة لفتح باب الدراسات العليا بالكلية للارتقاء بالبحث العلمي والخدمات المجتمعية، وتلبية متطلبات سوق العمل.