يبدأ تنفيذها اليوم.. إجراءات دخول نادي بنها الرياضي في زمن كورونا

أعلن مجلس إدارة نادي بنها الرياضي برئاسة أحمد برهومة فتح أبواب النادي أمام أعضائه اعتبارا من صباح اليوم الأول من يوليو مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حيث وضع النادي عدة إجراءات وشروط لدخول النادي خلال هذه الفترة

ووفق رضوي الشافعي عضو مجلس الإدارة فإن الإجراءات الجديدة هي..

فتح النادى من 9 صباحا إلى 9 مساء يوميا طوال أيام الأسبوع

عمل بوابة للدخول وبوابتين للخروج

الكشف بواسطة كاشفات الحرارة الإليكترونية والموجودة مع أفراد الأمن على كل عضو عند الدخول للنادى وعند ثبوت زيادة الحرارة للعضو عن 37.5 سيتم منع دخول العضو حفاظا على صحته وصحة جميع أعضاء النادى

توفير عبوات كحول لتعقيم اليدين عند بوابات الدخول

منع دخول أى عضو لا يرتدى الكمامة

الدخول للأعضاء فقط سواء أعضاء عاملين أو تابعين وغير مسموح بدخول أى مرافقين فى الوقت الحالى ولحين إشعار آخر

تحديد أماكن للجلوس بالأعداد المناسبة وبالتباعد المطلوب

فتح المسجد قبل أى صلاة بعشرة دقائق ويغلق بعد الصلاة بعشر دقائق وسيسمح بدخول المسجد لكل من يرتدى الكمامة ومعه سجادة الصلاة الخاصة وصلاة الجمعة ستظل معلقة لحين إشعار آخر طبقا لتعليمات وزارة الأوقاف

تنفيذ أحكام الرؤية ومقرها النادي من الجمعة القادمة 3 يوليو

وناشد النادي كل الأعضاء مساعدة أفراد الأمن وإدارة النادى فى تأدية عملهم وذلك باتباع التعليمات حفاظا على صحتنا جميعا