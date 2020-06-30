تنمية أسيوط: ثورة 30 يونيو أعادت لمصر استقلال قرارها وأمنها القومي

أكد عقيل اسماعيل عقيل، رئيس جمعية تنمية أسيوط، أن الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، تأتى ومصر تستمر في البناء والإنجاز تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي انحاز إلى إرادة الشعب المصري وأنقذ الوطن من الاختطاف على يد الجماعة الإرهابية.

وأضاف "عقيل" أن مصر استعادت مكانتها العالمية والأفريقية والعربية وتدافع بقوة عن مصالحها دون وصاية من أحد، مؤكدا أن من مكتسبات ثورة 30 يونيو هو استقلال القرار المصري، وأن مصلحة الشعب المصرى والحفاظ على الأمن القومى المصرى فوق كل اعتبار، وداخليا فإن مصر تمضى قدما - رغم التحديات الدولية والإقليمية وأزمة وباء كورونا المستجد– في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى ونقل سكان العشوائيات إلى مدن جديدة وإطلاق المبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة" و"100مليون صحة" وعلاج الأمراض المزمنة ومشروع التأمين الصحى وإنشاء الطرق والكبارى ومترو الأنفاق وتطوير السكك الحديدية ومشروع التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية وتمكين الشباب والمراة والاكتشافات البترولية وغيرها من الإنجازات في جميع قطاعات الدولة المصرية.