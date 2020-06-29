الطائرات الورقية تحلق فوق سماء القليوبية احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو

تنطلق احتفالات القليوبية، بذكرى ثورة 30 يونيو، الذي يشهد هذا العام احتفالا مميزا، باستخدام الطائرات الورقية، التي تحمل صورة علم مصر، وإنجازات تحققت على أرض الواقع على مدار 6 سنوات.

تقام الاحتفالية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفي إطار توجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

يشارك في الاحتفال، 168 مركز شباب على مستوى محافظة القليوبية، باجمالي 1485 مشارك من أعضاء مراكز الشباب.

وجرى التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة، والتباعد المجتمعي بين المشاركين، وتوفير عناصر الحماية والأمان للشباب في إطلاق الطائرات، لتتزين سماء القليوبية بألوان علم مصر، وتشهد وزارة الشباب والرياضة احتفالا من نوع خاص يحدث لأول مرة بشكل مميز، يبعث البهجة على سماء مصر، استمر من الساعة 5 مساءً حتى الثامنة.