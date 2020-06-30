حصول 8 مراكز غوص و6 يخوت ومركزي أنشطة بحرية على شهادة السلامة الصحية

حصلت 8 مراكز للغوص و6 يخوت ومركزين للأنشطة البحرية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزراتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية.

جاء ذلك بعد التأكد من استيفائهم لكل اشتراطات السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار، واعتمدها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضحت سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، أن لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة الغوص والأنشطة البحرية وممثلي من المحافظات المعنية، فحصت خلال الأيام القليلة الماضية، عددًا من مراكز الغوص واليخوت والأنشطة البحرية الراغبة في إعادة التشغيل، وأقرت استيفاء 5 مراكز للغوص بمحافظة البحر الأحمر هي: "مركز غوص دايفنج ستار واليوس دايف ودايفرز لودج ويونايتد دايفرز وكريزي دولفين واليوس دايف كلوب، ومركز اليوس أكوا سنتر للأنشطة البحرية"، إضافة إلى يختين هما "البرنسيسة اسماء وإمبرور أكوا 1".

أما في محافظة جنوب سيناء، حصلت 3 مراكز للغوص على الشهادة وهي: "دايفنج ديسكفري وسينا بلوز وشرم سكوبا سيرفيس ومركز سينا بلوز للأنشطة البحرية"، إضافة إلى 4 يخوت هي: "سنفرو تارجت وكينج سنفرو 6، وسنفرو لاف ودنيا".

وأشارت رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا علي باقي المراكز و اليخوت التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وأهابت وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع المراكز واليخوت التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

جدير بالذكر، أن وزارة السياحة والآثار كانت أعلنت منذ منتصف الشهر الجاري عن كل الضوابط واشتراطات السلامة الصحية الخاصة باستئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر باللغتين العربية والإنجليزية، والتي يتم تطبيقها بكل أنواع المنشآت الفندقية والسياحية والمطارات وشركات الطيران المصرية والمواقع الأثرية والمتاحف ومختلف الأنشطة السياحية.

وتضمنت الضوابط تشغيل الأنشطة السياحية (الرحلات والأنشطة البحرية ورحلات الغوص) ما يلي:

*اشتراطات منطقة الاستقبال والأماكن داخل مراكز الغوص والسنور والأنشطة البحرية:

توفير المطهرات ومعقمات الأيدي بكل الأماكن داخل المراكز والمنشآت ومنطقة الاستقبال، مع استعمال أقلام أحادية الاستخدام.

وضع لوحات إرشادية عن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى باللغات المختلفة.

منع غير العاملين أو الممارسين للغوص والأنشطة البحرية من الدخول أو التواجد في المركز أو المنشأة.

التشجيع على التعامل باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني.ترك مسافة لا تقل عن مترين بين كل مائدة وأخرى ولا تقل عن متر على الأقل في حجرات التدريب للحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص.

الالتزام بتنظيف وتطهير الأسطح والأماكن التي توجد فيها حركة بشكل منتظم.

الالتزام بتقديم قائمة بأسماء وبيانات المشاركين والقائمين على رحلات السفاري للمسؤولين.

*اشتراطات تنظيف وتعقيم معدات الغوص والسنوركل والغوص الحر والأنشطة البحرية:

تعقيم المعدات: المنظم Regulator - قناع الوجه والسنوركل - جهاز معادل الطفو BCD - بدلة الغوص عن طريق غمرها في محلول تبييض (كلور) بتركيز 10٪ (للتخفيف يضاف ربع كوب من الكلور (المبيض) على 95.5 لتر من المياه)، إذا كان المبيض بتركيز 5% (للتخفيف يضاف نصف كوب من الكلور (المبيض) على 9.5 لتر من المياه).

تنظيف وتطهير كافة المعدات بعد كل استخدام، والاحتفاظ بالمعدات المؤجرة (المرتجعة) التي لم تنظف بعد فى منطقة منفصلة عن منطقة تخزين المعدات النظيفة، واستبدالها بشكل متكرر لتجنب استخدام نفس المعدات بشكل منتظم.

الالتزام باستخدام كل شخص المعدات الخاصة به طوال الرحلة وعدم مشاركتها أو خلطها مع معدات الآخرين، ويتعين على الزائرين تنظيف أجهزتهم الشخصية، وتشجيعهم على إحضار المعدات الخاصة بهم.

غسل معدات الأنشطة البحرية الخاصة «بالكايت سيرف، الويند سيرف، التزلج على الماء، الباراشوت» بالماء وتركها لتجف في الشمس لمدة تزيد عن ساعة.

*اشتراطات التواجد على متن اليخوت السياحية والقوارب وقوارب السفاري:

العمل بنسبة إشغال 50٪ من إجمالي الطاقة الاستيعابية للزائرين على قوارب السياحية.

قياس المنشآت بقياس درجة حرارة الركاب والطاقم قبل الانتقال من محال إقامتهم أو في المركز وقبل التوجه إلى السقالات، والالتزام بارتداء الكمامات خلال التواجد في وسائل النقل وعلى متن اليخت.

الالتزام بإجراءات التعقيم والتطهير لكافة الأسطح على اليخوت والقوارب السياحية.

تشجيع الزائرين على إحضار إحضار الأكواب وأدوات المائدة الخاصة بهم، وفي حالة عدم إمكانية ذلك يتم استخدام أكواب وأدوات مائدة أحادية الاستخدام.

الالتزام بالمسافات الآمنة عند نزول الأفراد للماء والخروج منه، والسماح لشخصين فقط بالتواجد بمنطقة النزول والخروج من الماء على سطح القارب (الطبلية) لتجنب الزحام.

توفير جميع أدوات الاسعافات الاولية والمعدات الوقائية الكافية على متن القوارب.

توفير خافض للحرارة على متن اليخوت وفي مقر المنشآت.

طلب الوجبات على متن اليخوت أو القوارب من خلال قوائم الطعام (مع الالتزام بضوابط المطاعم والمطابخ).

*الإجراءات الوقائية في حالة وجود إصابة بفيروس كورونا على متن يخوت السفاري: