أسيوط تكثف حملاتها على المطاعم والمقاهي وتتوعد المخالفين بالغلق

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، حملاتها على المطاعم والمقاهي لمتابعة تنفيذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، للحفاظ على صحة العاملين والمواطنين المترددين عليها.

وترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة، حملات على عدد من المطاعم والمقاهي والمحال بنطاق مركز ومدينة القوصية، وحي شرق أسيوط، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة، ومن بينها استقبال الرواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى لحين إشعار آخر، والالتزام ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات في كافة المنشآت ووسائل النقل، وغلق أماكن ألعاب الأطفال، إضافة إلى حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة، أو أي نشاط يتعلق بتجمعات.

كما تابع توفير أدوات تطهير وتعقيم للأيدي في مدخل المنشأة، والتشديد على استمرار حظر تقديم الشيشة، والالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية، وتقليل التزاحم والتدافع عند مدخل المنشأة، من خلال وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانوينة ضد المخالفين، ومن بينها الغلق الفوري.