محافظ أسيوط يتوعد المقاهي والمطاعم المخالفة بالغلق

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، متابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بعودة النشاط التدريجي لبعض المنشآت التي تقدم الخدمات للمواطنين، ومنها المطاعم والمقاهي، وذلك في إطار عدد من المعايير والاشتراطات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد محافظ أسيوط على جميع رؤساء المراكز والأحياء، بالمتابعة المستمرة لقرارات رئيس مجلس الوزراء واللجنة العليا الخاصة بفتح المطاعم والمقاهي المرخصة من وحدات الإدارة المحلية، والتى بدأت من اليوم حتى الساعة العاشرة مساءً بصفة يومية، ومراعاة تطبيق الاشتراطات والمعايير العامة لعملية الفتح.

وأكد المحافظ أنه في حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات، سيتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة.

وأشار المحافظ إلى السماح باستقبال الرواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى إلى حين إشعار آخر، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وغلق أماكن ألعاب الأطفال، وحظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة.

وفى سياق متصل، شنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، صباح اليوم السبت، حملات مكبرة بجميع المراكز والاحياء لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بتخفيف اجراءات الحظر وفتح المطاعم والمقاهي، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.