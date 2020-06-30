فيديو.. حريق ضخم يلتهم 3 آلاف سيارة جديدة بمخازن ميناء عبدالله بالكويت

قالت الإدارة العامة للإطفاء في الكويت على "تويتر"، إنَّ فرق الإطفاء سيطرت على حريق في منطقة غرب ميناء عبدالله صباح اليوم، دون وقوع إصابات.

كانت مؤسسة الموانئ الكويتية، ذكرت في منشور على "تويتر" في ساعة متأخرة الإثنين، أنَّ حريقًا نشب في منطقة غرب ميناء عبد الله دون أن تذكر تفاصيل، وفقًا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

مدير إدارة الإطفاء: اندلاع الحريق بمنطقة مكشوفة ونشاط الرياح أديا إلى صعوبة عمل رجال الإطفاء

وأوضح المدير العام للإدارة العامة للإطفاء في الكويت، الفريق خالد المكراد، في تصريح لتلفزيون الكويت، أنَّ 9 مراكز إطفاء تعاملت مع الحريق الضخم، الذي شب في قسيمة مخازن بمنطقة ميناء عبدالله وتقدر مساحتها بـ125 ألف متر مربع.

وأكّد أنَّه لم يسجل وقوع إصابات بشرية، مشيرًا إلى أنَّ الأضرار المادية شملت كميات كبيرة من الأخشاب وأكثر من 3 آلاف سيارة جديدة وبضائع متنوعة وأصباغ.

ولفت إلى أنَّ اندلاع الحريق في منطقة مكشوفة ونشاط الرياح أديا إلى صعوبة عمل رجال الإطفاء، الذين يحاولون احتواء الحريق.