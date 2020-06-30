القبض على صاحب مخبز اختلس 3 ملايين جنيه من منظومة التموين بالقاهرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق ضبط 1122 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها ضبط المدير المسؤول عن ثلاجة "دون ترخيص" لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة حلون "بمحافظة القاهرة" لحيازته 2,016 طن "كبدة مستوردة" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تم ضبط مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة لحيازته 14 طن سكر حر منتج نهائي ومستلزمات إنتاج "مجهولة المصدر" معبأة داخل عبوات وأجولة.

وتم ضبط المدير المسؤول عن مخزن "غير مرخص" لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة لحيازته 5760 عبوة "مشروبات سريعة التحضير" مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية، 2076 عبوة "كيك، جبن، بسكويت" وكذا 396 كيلو جرام "لانشون" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها.

وفي الإسكندرية تم ضبط المدير المسؤول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العامرية أول بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية قدرها 1370 قطعة مستلزمات طبية "كمامة" بقصد رفع أسعارها.

كما تم ضبط مالك شركة "غير مرخصة" لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمحافظة القاهرة لحيازته 5000 قطعة مستلزمات طبية "كمامة، جوانتي، سرنجة، شفاط أسنان" دون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها للبيع للجمهور، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم ضبط المدير المسؤول عن مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة لاستيلائه على مبلغ (2,926,175) جنيه دون وجه حق، وذلك عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية والاستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليا، وتصرفه في الدقيق البلدي ببيعه في السوق السوداء.