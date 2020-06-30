استبدل ملابسه مع أخيه أثناء الزيارة.. ضبط تاجر مخدرات هارب من سجن طرة

ألقت أجهزة الأمن القبض على تاجر مخدرات هارب من سجن طرة في حكم مؤبد 25 عامًا.

وصدر الحكم على تاجر المخدرات في عام 2011 وبعد قضائه 6 أشهر بالسجن، تمكن من الهرب بعد أن استبدل ملابسه مع شقيقه أثناء زيارته، وظل خارج السجن 9 سنوات، ضُبط بمدينة شبين القناطر، وأحيل للنيابة التي تولت التحقيق.

ووردت معلومات سرية للعميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، تفيد باختباء تاجر مخدرات هارب من السجون في منطقة كوم السمن بدائرة المركز.

وتم تشكيل فريق بحث قادة المقدم أيمن سليمان رئيس مباحث المركز، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم ضُبط عام 2011 بشحنة مخدرات، وحُكم عليه بالسجن المؤبد 25 عامًا بسجن طره، وبعد 6 أشهر من العقوبة توجه شقيقه لزيارته، فقام المتهم باستغلال التشابه الكبير بينهما، واستبدل ملابسه معه، وحصل على بطاقته الشخصية أيضًا، واستطاع الخروج من السجن والهروب.

وظل الهارب خارج السجن لمدة 9 سنوات، إلى أن تم القبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.