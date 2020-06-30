الكويت تعيد رحلات الطيران بكامل طاقتها الكاملة أغسطس 2021

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية الخطة التفصيلية لإعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي، متضمنة عودة النشاط للوصول للطاقة التشغيلية الكاملة في أغسطس 2021.

ونشرت الإدارة عبر حسابها على تويتر، تغريدة شرحت فيها مراحل إعادة تشغيل الرحلات التجارية للوصول للطاقة القصوى.

وشملت الخطة 3 مراحل، تبدأ الأولى في أول أغسطس المقبل ومدتها 6 أشهر، يتم فيها تشغيل المطار بنسبة لا تزيد عن 30% وبعدد ركاب لا يزيد عن 10 آلاف راكب يوميا على أن يكون الحد الأقصى للرحلات 100 رحلة يوميا.

أما المرحلة الثانية، فتبدأ في أول فبراير 2021 ومدتها 6 أشهر ويتم فيها تشغيل المطار بنسبة لا تزيد عن 60% وبعدد ركاب لا يزيد عن 20 ألف راكب يوميا وبحد أقصى 200 رحلة طيران يوميا.

وتبدأ المرحلة الثالثة في أول أغسطس 2021، ويتم فيها الوصول للطاقة التشغيلية الكاملة للمطار ويصل عدد الركاب الى أكثر من 30 ألف راكب يوميا وبحد أقصى للرحلات 300 رحلة يوميا.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية، أمس الاثنين، أنّه سيتم إعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل بعد إيقافها منذ بداية أزمة فيروس كورونا.

​وعلقت الكويت الرحلات من وإلى مطار الكويت الدولي في 13 مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.