أسرة مصابة بكورونا تعتدي على الأطقم الطبية بمستشفى كفر الشيخ العام

حررت إدارة مستشفى كفر الشيخ العام، محضرًا فى قسم الشرطة ضد أسرة مريضة مصابة بفيروس كورونا، وذلك عقب تعديها على الطاقم الطبي بالمستشفى بالسب والشتم والضرب، زاعمين تأخر الطاقم الطبي في إتمام عملية الولادة الخاصة بها خلال مكوثها بقسم العزل.

وحرر المحضر الدكتور عبد المنعم حسن، طبيب الباطنة بالمستشفى، والدكتور أحمد حمادة، طبيب النساء والتوليد، وعيد محمد فرد أمن خاص بالمستشفى، مؤكدين قيام أسرة مريضة بالتعدي بالضرب والشتم والسب عليهم، حيث جرى حجز "هـ.م" 30عامًا، ربة منزل، ومقيمة بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، بالمستشفى العام، للاشتباه في إصابتها بكورونا، وجرى أخذ مسحة لها، وتأكد إيجابية إصابتها عقب ظهور نتيجة التحليل.

وقال خلال المحضر، إنه كان يجرى إنهاء إجراءات نقلها إلى مستشفى العزل ببلطيم، شعرت بآلام وضع، وأثناء التجهيز لعملية الولادة، قام عمها "ع.ا" 50 عاما ، مدرس، وشقيقه "ا.ا" 43عاما، وخالها "م.ف" 55 عاما، بالتعدي بالشتم والضرب والسب على الطاقم الطبي وأحد أفراد الأمن الخاص بالمستشفى.

وانتقل العميد محمود الكموني، مأمور قسم شرطة أول كفر الشيخ، والرائد سعد الليبيشي، رئيس المباحث إلى المستشفى، وجرى ضبط المتهمين، واصطحابهم إلى قسم الشرطة، والسيطرة على الموقف.

وتبين أن المتهمين أقدموا بالضرب والشتم على الطاقم الطبي اعتقادًا منهم بوجود تقصير وإهمال من الطاقم الطبي والمستشفى، وجرى تحرير المحضر رقم لسنة 2020، جنح قسم أول شرطة كفر الشيخ، والعرض على النيابة.

واستنكر مجلس نقابة الأطباء الفرعية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عمرو أبو سمرة، الواقعة، وقال الدكتور محمد كمال رزق، عضو مجلس النقابة، في تصريح له، إن الاعتداء على الأطباء أمر مرفوض، وغير مقبول، مشيرًا إلى أن الأطباء يبذلون جهدًا عظيمًا خلال هذه الفترة ويعملون في ظروف صعبة من أجل مصلحة المرضى.

وأضاف، أن ما حدث في مستشفى كفر الشيخ أمر بالغ الخطورة، ويجب التصدي بكل حسم وحزم للتجاوزات ضد الأطباء، "لا يعقل أن يكون جزاء الطبيب الذي يخدم المرضى أن يُقابل بالإهانة والضرب والشتم".

وتابع، عضو مجلس نقابة الأطباء بكفر الشيخ، أن النقابة لا تدخر جهدًا في الدفاع عن جيش مصر الأبيض وتقديم كافة الدعم اللازم، لافتًا إلى قيام النقابة بالمحافظة بتوزيع مهمات الوقاية على جميع المستشفيات من أجل توفير الحماية اللازمة للأطباء خلال محاربتهم فيروس كورونا اللعين.