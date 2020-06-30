بسبب المخدرات.. الإعدام لعاطل ذبح طالبا داخل صيدلية بالبحيرة

أصدرت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الحادية عشر المنعقدة بمحكمة الرحمانية، بالبحيرة، برئاسة المستشار عبدالحي بقوش، حكمها بالإعدام شنقًا على عاطل قتل طالبًا يعمل في صيدلية، بسبب رفض الطالب إعطائه المواد المخدرة.

تعود أحداث الواقعة إلى تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من كشف غموض العثور على جثة طالب مذبوح داخل صيدلية يعمل بها، بإحدى القرى التابعة لمدينة الدلنجات، وتبين أن الجاني عاطل أقدم على قتله لرفضه إعطاء المتهم المواد المخدرة.

وكشفت تحريات ضباط المباحث، أن المتهم كان يعمل خفيرًا بقرية البستان، وذهب إلى الصيدلية لجلب الحبوب المخدرة ولم يكن معه أموال، وطلب من القتيل أقراص "أبتريل" وأوهمه أنه سيحضر له الأموال فيما بعد، وهو ما رفضه الشاب، وبعد نقاش طويل دار بينهما طلب المتهم "شامبو وزيت للشعر ومناديل"، وأثناء تجهيزها له باغت الشاب بطعنة في الرقبة بسكين كان بحوزته، وسقط بعدها أرضًا، فانهال عليه بالسكين وطعنه 4 طعنات أخرى بالرقبة.

وقال المتهم أثناء تمثيل الجريمة، أمام المستشار عبدالحميد السعيد إن القتيل صرخ مستغيثًا بالأهالي، إلا أن موقع الصيدلية البعيد عن المنازل منع وصول صوته إليهم، كما أنه أنه المتهم جريمته قبل أن يلاحظه أحد، مستخدمًا "توك توك"، كان يقف بعيدًا عن الصيدلية، وأضاف أنه حصل على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة والأموال الموجودة في الصيدلية.