مؤسس تمرد: الرئيس السيسي وقف لبلطجي تركيا وقاله سرت والجفرة خط أحمر

قال محمود بدر، مؤسس حركة تمرد، إنّه بعد 7 سنوات من ثورة 30 يونيو، يقف الآن رئيس الدولة المصرية أمام البلطجي رئيس تركيا، "البلطجي اللي بيضرب في المنطقة بالكامل ويضرب الأكراد في العراق ويحتل جزء من سوريا ويفرض الليرة التركية على التعاملات بجزء من سوريا، وقف له رئيس مصر وقال له سرت-الجفرة خط أحمر على بعد 1000 كيلو من الحدود المصرية، ولم يستطيع حتى اليوم أن يخترق ذلك الخط، والعالم كله أيّد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي".

وأضاف بدر خلال حديثه مع الإعلامي أحمد خيري ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة "ten"، أنّ من دفع ثمن إرادة المصريين في 30 يونيو الجيش والشرطة، من دمائهم: "فاكر كويس يوم 3 يوليو بعد انتهاء اجتماع القوى الوطنية مع قيادات القوات المسلحة، قالي يومها الفريق عبدالفتاح السيسي في ذلك الوقت، إن القوات المسلحة المصرية نفذت إرادة المصريين ونفذنا اللي المصريين عاوزينه، ونعلم تماما أنّ أبناء القوات المسلحة والشرطة هم من سيدفعون ثمن ذلك، وعشان كده خليكو في ضهر بلدكم وفي ضهر جيشكم دايما".

وتابع بدر: "اللي دفع ثمن 30 يونيو من دمهم، أحمد منسي وأخواته ورجالته، وعمر القاضي وأخواته ورجالته، ومحمد أبوشقرة، هما دول اللي تحملوا مع المصريين".

واستطرد: "الرئيس عبدالفتاح السيسي وقف يوم 23 يوليو بصفته القائد العام للقوات المسلحة، وقال مش هنسمح لحد يروع المصريين، ومنبقاش رجالة ونروح نموت أحسن لو حد روع المصريين".

وأكد بدر أنّ المصريين لا يهابون أحدا: "مصر مبتخافش والمصريين مبيخافوش، ولما حاول الإخوان يلعبوا على وتر الفتنة الطائفية ووقف البلطجي صفوت حجازي وهدد الكنيسة المصرية، لم يهابه أي مسيحي مصري، بالعكس البابا تواضروس طلع تصريح بسيط، وقال يحق لكل المصريين أن يعبروا عن رأيهم بحرية ومحدش يخاف".