للراحلين سامي العجمي وأشرف سالم.. هشام وإيهاب وقمر ينتهون من تصوير زحمة الأيام

انتهى الفنانون حميد الشاعرى ومصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، من تصوير كليب أغنية "زحمة الأيام"، وهي الأغنية التى كتب كلماتها الشاعر الراحل سامى العجمى، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعري.

تقول كلمات الأغنية :" في زحمة الأيام، تتفتفت الأحلام وأرضى بقليل وبعيش.. انده بصوت مبحوح.. على حلم كان مسموح.. بيعدي مايشوفنيش.. عمر اتسرق مننا.. فين اللي كانوا هنا.. راحوا خلاص ومفيش.. وبنتظاهر بالرضا ونقول نصيبنا كده.. من دنيا مبتديش.. وفي توهة المشوار.. ياما حلمنا صغار ببطولة في الحواديت.. صدقت في الأيام.. ومشيت ورا أوهام، و زي ما روحت أهو جيت.. عدي زمانا وسبق.. طلع البطل من ورق والحلم بات مهزوم.. عدي زمانا وسبق وقع الفرس في السبق لكن أكيد هيقوم".